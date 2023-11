Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in der Lugstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (14.11.2023), 16:00 Uhr und Mittwoch (15.11.2023), 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Lugstraße in Bietigheim-Bissingen. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch der Wert möglicherweise entwendeter Wertgegenstände ist bislang bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

