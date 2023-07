Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flächenbrand

56307 Dernbach (ots)

Anwohner meldeten der Polizei am Freitagabend gegen 20:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Ortslage Dernbach. Durch die eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte ein Brand auf einer Wiesenfläche in der Hauptstraße festgestellt werden, der durch die Freiwillige Feuerwehr Dernbach abgelöscht wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell