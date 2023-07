POL-PDNR: Serie von PKW-Diebstählen in Rheinbreitbach und Rheinbrohl - Täterfahndung

Dattenberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter insgesamt fünf Solarlampen von einer Treppe eines Hauses in der Straße Zum Schwarzen See. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

