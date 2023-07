Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person - Zeugenaufruf

Dürrholz (ots)

Am Freitag, 07.07.2023 ereignete sich gegen 16:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 265 in der Gemarkung Dürrholz, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen soll es zuvor zu einem Überholvorgang durch einen bisher unbekannten PKW mit Anhänger gekommen sein. In der Folge bremsten zwei Motorräder stark ab, sodass es zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und dem vorausfahrenden Motorrad kam. Durch den Aufprall wurde eine Person leicht verletzt, die zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Fahrzeugführer des unbekannten PKW setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Linkenbach fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen PKW der SUV-Klasse handeln, der einen Anhänger mitführte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell