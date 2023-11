Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in der Eberhardstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (15.11.2023) zwischen 9:30 Uhr und 18:00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Eberhardstraße in Asperg. Während die Täter den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts entwendeten, hinterließen sie jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

