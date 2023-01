Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrecher scheitert an Haustür

Konstanz (ots)

Ein Einbrecher ist am Sonntagnachmittag, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kindlebildstraße gescheitert. Der unbekannte Täter versuchte die Eingangstür mit Gewalt aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend schlug der Unbekannte ein Fenster der Tür ein, konnte diese jedoch trotzdem nicht öffnen. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

