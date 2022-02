Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Unter Drogen und alkoholisiert

Coesfeld (ots)

Auf der Wache in Lüdinghausen endete am Sonntag (27.02.22) die Autofahrt für einen 18-jährigen Autofahrer aus Olfen. Gegen 15 Uhr stoppten Polizisten den Fahranfänger auf der Bilholtstraße. Im Atem des Mannes nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Er gab an, abends vorher Karneval gefeiert zu haben. Ein Alkoholtest war positiv. Der Fahranfänger räumte zudem ein, dass er am Samstag (26.02.22) gekifft habe. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Olfener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

