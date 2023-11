Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (15.11.2023) gegen 14:50 Uhr auf der Kreisstraße 1023 bei Jettingen ereignete. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Mähfahrzeugs war von Jettingen in Richtung Sulz unterwegs, als er nach einer langgezogenen Rechtskurve nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Mercedes-Lenker übersah dieses Vorhaben mutmaßlich und setzte zum Überholen an. In der Folge touchierte der Mercedes das Mähfahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf einem parallel zur K1023 verlaufenden Feldweg zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

