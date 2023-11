Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich am Dienstagabend (14.11.2023) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Vereinsheim ein, das sich zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen parallel der Bundesstraße 27 befindet. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt, indem er die Gebäudewand beschädigte und so ins Innere gelangte. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Bislang ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

