Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Saalfeld (ots)

Am 25.08.2023, zwischen 06.15 Uhr und 16.30 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen grauen Opel Astra in Saalfeld auf dem Parkplatz am Bahnhof ab. Als er zu seinem PKW zurückkam, stellte er frische Unfallschäden am hinteren linken Stoßfänger fest. Der Verursacher des roten Fahrzeuges verließ offensichtlich die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0223355 bei der LPI Saalfeld-Inspektionsdienst zu melden. Tel. 03671 56-0

Am 18.08.2023, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich in Saalfeld im Wachserzweg ebenfalls ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Fahrer eines Sattelkraftfahrzeuges befuhr den Wachserzweg in Richtung Spitzberg. Nachdem er bemerkte, dass er nicht weiterkam, versuchte er zu wenden, was nicht gelang. In der Folge fuhr der Fahrer rückwärts und beschädigte hierbei zwei Metallpfosten und zwei U-Träger einer Anlage des ZWA. Vom Verursacherfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um eine Sattelzugmaschine mit hellem Führerhaus handelte, dieses war rot und blau beschriftet, der Sattelanhänger war ohne Aufbau und ohne Ladung. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0215899 bei der LPI Saalfeld- Inspektionsdienst zu melden. Tel.: 03671 560

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell