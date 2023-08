LPI-SLF: Ladendiebstahl mit anschließender Flucht

K107 Weitisberg - B90 (ots) - Am Samstag, den 26.08.2023 kam es auf der Straße von Weitisberga in Richtung der B90 zu einem Verkehrsunfall eines Mopedfahrers. Der 16-Jährige kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich. Der Fahrer des Zweirades wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und dieses wurde durch Angehörige des 16-Jährigen geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

