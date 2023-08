Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit bei Schleizer Modenacht

Schleiz (ots)

Am Rande einer Veranstaltung in Schleiz kam es am Sonntag Morgen zwischen 02:00 - 02:45 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe deutscher und ausländischer Mitbürger. Die genauen Umstände hierzu sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen/Aussagen kam es zu verbalen Streitigkeiten, in welcher durch Angehörige der Gruppe Asylsuchender rechte Parolen getätigt wurden. In der Folge kam es zum Einsatz von Pfefferspray und nachfolgend zu körperlichen Übergriffen, wodurch mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden. Die Auseinandersetzungen fanden im Bereich Agnesstraße, Braugasse, Am Bürgerteich und Gerberstraße statt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beteiligten Parteien werden potentielle Zeugen gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

