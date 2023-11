POL-BI: Geld, Kleidung und Handtaschen gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Dienstag, 17.10.2023, wurde ein hochwertiges Pedelec aus einem Parkhaus an der Straße Kantensiek, im Bereich zwischen dem Sareptaweg und der Straße Burgsteig, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 46-jähriger Bielefelder stellte sein Pedelec am Morgen in einem gesonderten Bereich für Fahrräder in einem Parkhaus ab. Als er sein Rad am Abend wieder nutzen wollte, ...

mehr