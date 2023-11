Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec aus Parkhaus gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Dienstag, 17.10.2023, wurde ein hochwertiges Pedelec aus einem Parkhaus an der Straße Kantensiek, im Bereich zwischen dem Sareptaweg und der Straße Burgsteig, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 46-jähriger Bielefelder stellte sein Pedelec am Morgen in einem gesonderten Bereich für Fahrräder in einem Parkhaus ab. Als er sein Rad am Abend wieder nutzen wollte, war es nicht mehr aufzufinden.

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Fischer vom Typ EPAC Alu Damen Fahrrad 28, Cita 2.8i (522 Wh).

Der Tatzeitraum liegt zwischen 08:35 Uhr und 17:00 Uhr am Dienstag, 17.10.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl, Tatverdächtigen und dem Fahrrad beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell