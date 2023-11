Polizei Bielefeld

POL-BI: Reminder: Benefizkonzert zugunsten der Bielefelder Frauenhäuser - jetzt noch Karten sichern!

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Mitte - Das Benefizkonzert zugunsten der Bielefelder Frauenhäuser rückt näher. Am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember 2023, laden die Stadt Bielefeld, die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld und das Polizeipräsidium Bielefeld um 18.30 Uhr in die Rudolf-Oetker-Halle ein. Sichern Sie sich jetzt noch Karten online und an den bekannten Vorverkaufsstellen!

Das Konzert des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen steht unter dem Motto "Meisterwerke der Filmmusik", aber auch die musikalische Adventsstimmung wird nicht zu kurz kommen. Auf dem Programm stehen neben Werken von John Williams, dem Star der Filmmusik schlechthin, auch Titel wie Gabriella's Song (aus Wie im Himmel), Ausschnitte aus Les Misérables, Hallelujah (Leonard Cohen) oder What a Wonderful World (Louis Armstrong). Am Mikrofon wird Oliver Schmitt, der singende Kommissar aus Aachen, an diesem unvergesslichen Abend das Publikum verzaubern.

Die Einnahmen fließen in die wichtige Arbeit der Bielefelder Frauenhäuser "Frauen helfen Frauen - Frauenhaus e.V." und "Frauenhaus AWO Kreisverband Bielefeld e.V.". Damit sollen Angebote für Kinder im Frauenhaus und ein Projekt unterstützt werden, in dem die Frauen und Kinder ein gemeinsames Wochenende außerhalb des Frauenhauses verbringen.

Karten für das Benefizkonzert sind für 20,00 Euro (ermäßigt 10,00 Euro) an der Theater- und Konzertkasse (Altstädter Kirchstraße 14, Tel.: 0521 51-5454), unter www.rudolf-oetker-halle.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Abend zur Berichterstattung zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail unter pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0521/545-3020.

Wir freuen uns auf Sie!

Pressemeldung vom 11.10.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5623305

