POL-BI: Tanklaster-Brand auf A2 - Zeitweise Vollsperrung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter 16-jähriger Bielefelder raubte am Samstagmorgen, 25.11.2023, einen 37-jährigen Bielefelder aus. Ein Haftrichter erließ noch am Wochenende einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten Jugendlichen. Am frühen Morgen erschien der 37-jährige Mann auf der Polizeiwache Ost am Kesselbrink und teilte mit, dass er ausgeraubt worden sei. Gegen 06:10 Uhr hatte er eine Gaststätte am Kesselbrink verlassen ...

