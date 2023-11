POL-BI: U-Haft für 16-Jährigen

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld / Gütersloh - Ein Pkw-Fahrer verunglückte am Montagabend, 27.11.2023, mit seinem VW Polo, als er an der Anschlussstelle Gütersloh die Autobahn 2 verlassen wollte. Bei Schneeregen und glatter Fahrbahn befand sich der 51-Jährige aus dem brandenburgischen Kasel-Golzig gegen 22:30 Uhr auf der Abfahrt in Fahrtrichtung Dortmund. Als er dabei in dem kurvigen Abfahrtsbereich nach rechts lenken ...

mehr