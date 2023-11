POL-BI: Mehrere Verletzte durch rücksichtsloses Überholmanöver

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Stadtgebiet - Die Beratungsstelle Bielefeld der Verbraucherzentrale NRW klärt, in Kooperation mit der Polizei Bielefeld, am Montag, 04.12.2023, über Betrugs- und Verkaufsmaschen am Telefon auf. Werbeanrufe ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung sind gesetzlich verboten. ...

mehr