Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Anruf Abzocke?! Infoveranstaltung der Verbraucherzentrale und Kriminalpolizei

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Stadtgebiet - Die Beratungsstelle Bielefeld der Verbraucherzentrale NRW klärt, in Kooperation mit der Polizei Bielefeld, am Montag, 04.12.2023, über Betrugs- und Verkaufsmaschen am Telefon auf.

Werbeanrufe ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung sind gesetzlich verboten. Zahlreiche Verbraucherbeschwerden verdeutlichen jedoch, dass diese rechtswidrigen Anrufe trotzdem nicht nachlassen. "Verbraucherinnen und Verbraucher kostet das oftmals nicht nur Nerven, sondern in vielen Fällen auch Geld - wenn etwa ein Vertrag untergeschoben wird", erklärt Ingrid Deutmeyer, Leiterin der Beratungsstelle Bielefeld.

Markus Tomanek von der Kriminalpolizei Bielefeld warnt vor neuen Betrugsmethoden über das Telefon. Diese Fälle nehmen nicht ab. Immer wieder ergaunern Kriminelle nicht unbeträchtliche Geldsummen mit diesen Maschen.

Wie Sie sich vor der Abzocke am Telefon schützen können und welche Regeln bei Vertragsschlüssen am Telefon gelten, erfahren Interessierte bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung von Verbraucherzentrale und Kriminalpolizei:

Am Montag, 04.12.2023, ab 16:30 bis 18:00 Uhr in der Stadtbibliothek Bielefeld, Kavalleriestraße 17, Raum SO 2, 2. Etage.

Bitte melden Sie sich bis zum 01.12.2023 an: Telefon: 0521 98787601 / Fax: 0521 98787609 / Mail: bielefeld@verbraucherzentrale.nrw

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell