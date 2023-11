Polizei Bielefeld

POL-BI: Streit entfacht auf einer Bowlingbahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In einem Bowlingcenter am Boulevard geriet ein Bielefelder in der Nacht zu Sonntag, 26.11.2023, mit fünf weiteren Männern in eine Auseinandersetzung, bei der er leichte Verletzungen davontrug.

Der 22-jährige Bielefelder hatte sich gemeinsam mit Freunden zum Bowlen getroffen. Auf der Nachbarbahn befand sich eine weitere Gruppe. Während des gemeinsamen Aufenthalts, gegen 01:25 Uhr, verschütte einer der Männer sein Getränk über die Kleidung des Bielefelders.

Der 22-Jährige stellte die Männer zur Rede und verlangte für den Schaden aufzukommen. Es kam zu einem lautstarken Streit zwischen den Männern. Im Zuge dessen nahm einer aus der Gruppe, ein 27-järhiger Bielefelder, den 22-Jährigen "in den Schwitzkasten". Nach Angaben des Opfers soll es zu mehreren Schlägen und Tritten aus der Gruppe gekommen sein.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Männer, ein 45-jähriger Mann aus Werther, ein 38-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock, ein 39-jähriger Oerlinghauser, und zwei 30- und 27-jährige Bielefelder müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der 22-jährige Bielefelder beabsichtigte, selbständig ein Krankenhaus aufzusuchen.

