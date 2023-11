Polizei Bielefeld

POL-BI: Glätte-Unfall in Autobahnabfahrt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Gütersloh - Ein Pkw-Fahrer verunglückte am Montagabend, 27.11.2023, mit seinem VW Polo, als er an der Anschlussstelle Gütersloh die Autobahn 2 verlassen wollte.

Bei Schneeregen und glatter Fahrbahn befand sich der 51-Jährige aus dem brandenburgischen Kasel-Golzig gegen 22:30 Uhr auf der Abfahrt in Fahrtrichtung Dortmund. Als er dabei in dem kurvigen Abfahrtsbereich nach rechts lenken wollte, brach das Heck des Polos aus. In der Folge fuhr der Pkw geradeaus in die Straßenböschung und überschlug sich. Der VW Polo kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der 51-Jährige wurde von Rettungssanitätern vor Ort behandelt und als leicht verletzt eingestuft. Der Sachschaden des total beschädigten Polos wurde auf 2.000 Euro geschätzt. 600 Euro Schaden entstanden an der Böschung und beschädigten Leitpfosten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell