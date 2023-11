Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - In der Nacht zu Dienstag, 28.11.2023, brachen unbekannte Täter in ein Büro in der Friedrich-Wilhelms-Bleiche ein. Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher begaben sich im Schutze der Dunkelheit auf ein Firmengelände und verschafften sich gewaltsam Zugang zu Büroräumen. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen mit Bargeld in eine unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:15 Uhr am Montag, 27.11.2023, und 06:45 Uhr am Dienstag, 28.11.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell