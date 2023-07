Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte erbeuten mehrere Smartphones bei Einbruch in Handyshop

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstagmorgen (11. Juli) brachen unbekannte Personen in einen auf der Hochstraße gelegenen Handyshop ein. Gegen 03.30 Uhr zerstörten sie die gläserne Haupteingangstür und erbeuteten aus dem Ladenlokal mehrere Smartphones. Zeugen beobachteten, wie drei schwarz gekleidete Personen mit aufgezogenen Kapuzen kurz nach der Tat aus Richtung Hochstraße kommend in Richtung Apfelstraße liefen. Hierbei führten sie Sporttaschen mit sich. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

