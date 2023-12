POL-NOM: Verkehrsunfall mit Lkw

Bad Gandersheim (ots) - (ahr) Am 07.12.2023 ist es gegen 18:00 Uhr in Bad Gandersheim An der Mahmilch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist eine 87-jährige Fahrzeugführerin aus einem Einbecker Ortsteil mit ihrem VW Passat aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw ist anschließend in einem Bach zum Stehen gekommen. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise ...

mehr