POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Die 72-jährige Besitzerin eines Audi A5 konnte am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr frische Beschädigungen am linken Kotflügel ihres Wagens feststellen, welches sie in der Bad Mergentheimer Propsteistraße abgestellt hatte. Zuvor hatte sie ab 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Max-Eyth-Straße, sowie in der Schloßgartenstraße in Bad Mergentheim geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten VW Golf. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 10 Uhr in der Bad Mergentheimer Otolfstfraße. Der an der Fahrzeugfront des Golfs entstandene Sachschaden wurde vermutlich durch eine Anhängerkupplung verursacht. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Bad Mergentheim: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Vermutlich schwere Verletzungen zog sich eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Freitag in Bad Mergentheim zu. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie gegen 11.30 Uhr die Herrenwiesenstraße, als eine Pkw-Lenkerin vom Parkplatz eines Tiernahrungsgeschäfts in die Straße einbog und hierbei wohl die Zweiradfahrerin übersah. Aufgrund der Verletzungen, welche sie sich durch diesen Zusammenstoß zuzog, musste die Rollerfahrerin zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

