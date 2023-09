Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Spezialmäher in Brand geraten

Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand am Freitagabend bei einem Maschinenbrand in Künzelsau. Gegen 17.15 Uhr mähte ein 23-Jähriger mit einem Spezialmäher einen Hang oberhalb von Nagelsberg, als die Maschine aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Dem jungen Mann gelang es rechtzeitig die Umgebung um den Mäher von Geäst und Blättern zu befreien. So konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Der Spezialmäher brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt.

Öhringen: Einbruchversuch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person versuchte am Wochenende in eine Gemeinschaftsschule in Öhringen einzubrechen. Der Täter oder die Täterin hebelte zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Samstagmittag, 12.30 Uhr, zunächst mit einem Werkzeug an einem Fenster des Gebäudes in der Weygangstraße. Nachdem sich das Fenster auf diese Weise nicht öffnen ließ, warf die Person mit einem Stein die Scheibe ein. Ins Innere des Gebäudes gelangte sie allerdings trotzdem nicht. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zur Täterin oder dem Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Reifen zerstochen - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der vergangenen Woche die Reifen eines PKWs in Öhringen zerstochen hat. Eine 57-Jährige hatte ihr Fahrzeug am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Karl-Huber-Straße, auf Höhe der Brücke, abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 6.50 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide Reifen auf der linken Fahrzeugseite platt und Einstichstellen zu sehen waren. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell