Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Waidachshofer Straße in Seckach einzubrechen. Da sich die Wohnungstür für die Täter offensichtlich als zu widerspenstig erwies, entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 500EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell