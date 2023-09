Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann droht sich anzuzünden

Am Freitagmorgen drohte sich ein 31-Jähriger in Heilbronn anzuzünden. Der Mann hielt sich gegen 10.40 Uhr vor dem Amtsgericht in der Wilhelmstraße auf. Hierbei führte er einen Kanister, welcher mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit gefüllt war, und ein Feuerzeug mit sich. Nachdem er die Pforte des Gerichtsgebäudes betreten hatte, drohte er damit sich anzuzünden. Justizvollzugsbeamte konnten den 31-Jährigen umgehend nach draußen begleiten und ihm den Kanister abnehmen. Zu weiteren Handlungen des Mannes kam es nicht. Er wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Eine Überprüfung des Inhalts des Kanisters ergab, dass es sich um eine ungefährliche und nicht brennbare Flüssigkeit handelte.

