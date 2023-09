Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ellhofen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit zwei Verletzten

Die Polizei Weinsberg sucht Zeugen nach einem Unfall auf der Bundesstraße 39A am Donnerstagmorgen. Gegen 8 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Renault von Lehrensteinsfeld in Richtung Bundesstraße 39. An der Kreuzung der B39 mit der B39A bog der Mann nach rechts in Richtung Ellhofen ab. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bekam er die Kurve mit seinem Fahrzeug nicht und fuhr geradeaus auf den Seat eines 34-Jährigen auf, welcher auf der Linksabbiegespur der B39 wartete, um auf die B39A abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Männer leicht verletzt. An den PKWs entstand Sachschaden in Höhe von rund 34.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der 72-Jährige Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Opioide. Daher musste der Renault-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Noch nicht abschließend geklärt werden konnte die Ampelschaltung an der Kreuzung der beiden Bundesstraßen zum Unfallzeitpunkt. Daher bittet die Polizei Zeugen, die in gleicher Richtung wie der 72-Jährige unterwegs waren, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Outdoor-Club

Schwer verletzt wurde ein 22-Jähriger am vergangenen Wochenende, als er in einem Heilbronner Outdoor-Club ausgeraubt wurde. Der junge Mann war am Samstag, gegen 23.45 Uhr, auf der Toilette einer Outdoor-Diskothek in der Hafenstraße, als er von hinten mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen worden sein soll und bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, war sein Geldbeutel verschwunden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der 22-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am Samstagabend machen oder Hinweise zum Täter oder der Täterin geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

