POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023

Heilbronn: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Bereits am Donnerstag, den 7. September 2023, wurde ein 27-Jähriger durch die Kriminalpolizei in Heilbronn festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamten zuvor auf die Spur des Mannes gebracht. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte bereits zuvor aufgrund der Ermittlungsergebnisse einen Haftbefehl beim Amtsgericht Heilbronn erwirkt. Nach der Festnahme, in deren Rahmen ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag bei dem Mann gefunden wurde, wurde der Tatverdächtige am darauffolgenden Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

