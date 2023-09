Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfallverursacher hinterlässt Trümmerfeld

Gegenstand aktueller Ermittlungen ist ein Vorgang, welcher sich am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Mosbacher Neckarburkener Straße ereignete. Nachdem durch eine Zeugin bei der Polizei ein lauter Knall gemeldet wurde, fand diese bei ihrer Überprüfung nahe einer Verkehrsinsel ein regelrechtes Trümmerfeld vor. Über die gesamte Fahrbahn lagen diverse Fahrzeugteile verstreut, zudem konnte ein abgerissenes Verkehrszeichen aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung nach dem unfallverursachenden Fahrzeug, konnte dieses geparkt hinter einem Gebüsch einer Blumenselbstpflückwiese festgestellt werden. Dessen Fahrer war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Schaden am Pkw, bei dem es sich um einen Fiat Talento handelt, wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfallhergang und zum/zur Unfallverursacher/-in, nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Obrigheim/B292: Lkw verliert Schrauben von der Ladefläche

Drei beschädigte Reifen sind das Ergebnis von vermutlich unzureichender Ladungssicherung an einem Laster. Der Lkw befuhr am Donnerstag gegen 13.55 Uhr die Bundesstraße 292 und verlor auf Höhe Obrigheim mehrere Schrauben mit Scheiben von seiner Ladefläche. Diese bohrten sich in die Vorderreifen von drei nachfolgenden Pkw. Der Sachschaden wird auf 450 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Lkw-Lenker machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Vermutlich durch zwei bislang unbekannte Kinder wurde am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.23 Uhr ein Hyundai Santa Fee beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt auf dem Parkplatz vor einer Kleintierpraxis in der Mosbacher Forststraße. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie an ihrer Beifahrertür einen circa 80 cm langen Kratzer feststellen. Eine Zeugin schilderte, dass kurz zuvor zwei Kinder mit einem Tretroller in der Straße unterwegs waren. Da diese möglicherweise für die Verursachung des Schadens in Betracht kommen, sucht das Polizeirevier Mosbach Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell