Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Polizei sucht Umweltsünder

Nachdem eine unbekannte Person bei Buchen Altöl widerrechtlich in der Natur entsorgte, sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, entdeckte ein Fahrradfahrer welcher von Walldürn in Richtung Buchen unterwegs war das entsorgte Öl. Am Straßenrand der Bundesstraße 27, auf Höhe der Abfahrt zur Panzerstraße wurden im Anschluss diverse mit Öl gefüllte Einmachgläser und Brotdosen in der Wiese aufgefunden. Außerdem stellten die Beamten benutzte Ölfilter und mit Öl durchtränkte Lappen im Gras fest. Ein Teil der Behältnisse war zum Auffindezeitpunkt noch voll, ein anderer Teil bereits leer. Wieviel Öl bereits ins Erdreich gelangt ist kann bisher noch nicht gesagt werden. Auch ein genauer Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Wer hat in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Müllsünder oder der Müllsünderin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am Freitagmorgen in Buchen und flüchtete anschließend. Ein 38-Jähriger hatte seinen PKW gegen 9.45 Uhr in der Amtsstraße auf dem Kundenparkplatz einer Bank abgestellt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Waldbrunn: PKW mehrfach überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 3929 bei Schollbrunn. Gegen 4.40 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Scirocco von Schollbrunn kommend in Richtung Weißbach. Auf Höhe der Schollbrunner Mühle kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Obrigheim: Mit über 1,7 Promille Unfall verursacht

Über 1,7 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 25-Jährigen am frühen Sonntagmorgen an. Zuvor war der junge Mann, gegen 1 Uhr, mit seinem Ford auf der Obrigheimer Straße in Richtung Ortsmitte Mörtelstein unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann bereits im Krankenwagen, weshalb erst kurz darauf im Krankenhaus ein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille zeigte, musste der 25-Jährige eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Billigheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 7. September und dem 12. September unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Billigheim. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Adolf-Kolping-Straße und durchsuchten mehrere Zimmer. Anschließend entkamen er oder sie unerkannt mit erbeutetem Bargeld und Schmuck. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Cabrio beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Freitagnachmittag an einem Cabrio in Mosbach. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr begab sich der Täter oder die Täterin auf das Grundstück des 60-Jährigen Besitzers in der Straße "Am Henschelberg" und schlitzte das Verdeck auf, zerkratzte den Lack und schlug die Frontscheibe des Fahrzeugs ein. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Seckach: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Donnerstagnachmittag in Seckach versuchte in ein Wohnhaus einzubrechen. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr betrat der Täter oder die Täterin das Grundstück in der Waidachshofer Straße und versuchte mehrfach die Eingangstüre aufzuhebeln. Nachdem dies misslang entfernte sich die Person vom Objekt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

