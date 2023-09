Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Überladung

Edesheim (ots)

In der Eisenbahnstraße fuhr gestern Mittag (18.09.2023, 15.30 Uhr) ein Winzer mit seiner Traubenladung einer Streife voraus. Beim Abbiegen in die Staatstraße verlor der Mann ein Teil seiner Ladung, weil er seinen Anhänger überladen hatten. Neben der Säuberung der Fahrbahn wird er zudem in einem Bußgeldverfahren belangt.

