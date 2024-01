PP Ravensburg: 34-Jährige nach wie vor vermisst - Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Aggressiver Gast verbringt Nacht in Arrestzelle Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Kornhausgasse mehrere Gäste belästigt hat. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem dieser jedoch nicht nachkam. Als die Beamten in der Folge die ...

mehr