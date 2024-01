Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Mit abgefahrenen Reifen unterwegs - Unfall bei Glätte

Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Straße "Am Steinbruch" müssen ein Paketzusteller und der Halter des Fahrzeugs mit Konsequenzen rechnen. Beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt brach der Sprinter bei Glätte aus und prallte gegen einen Aufsteller für Steinfliesen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Reifen des Zulieferfahrzeugs stark abgefahren waren. Beide Verantwortliche erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrer musste im Anschluss eine Werkstatt aufsuchen und den Mangel umgehend beseitigen lassen.

Mengen

Einbruch in Gastro-Raum

Ein Unbekannter hat sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Hauptstraße verschafft und dabei Sachschaden angerichtet. Der Einbrecher hebelte am rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und öffnete im Gastro-Raum mehrere Schubladen der Theke, bevor er ohne Diebesgut das Weite suchte. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Pfullendorf

Unter Drogen unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot drohen einem 20-Jährigen, der am Mittwochmittag offenbar unter Drogeneinfluss hinterm Steuer seines Wagens erwischt wurde. Polizeibeamte kontrollierten den Mann und wurden auf drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm aufmerksam. Weil ein Vortest positiv auf THC reagierte, musste der 20-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er nicht.

Sigmaringendorf

Linienbus-Fahrer verursacht Unfälle

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochvormittag auf der Laucherthaler Straße. In einem aufgrund Holzfällarbeiten mittels Ampel geregelten Arbeitsbereich kurz vor Laucherthal wollte ein Linienbus-Fahrer an einem Arbeitskran vorbeifahren. Dabei touchierte er mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers den ausgefahrenen Ballast des Schwenkkrans. Während der Kran eher geringen Schaden davontrug, wird der Sachschaden am Bus auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Verkehrsunfall aufgenommen war, setzte der Busfahrer unachtsam zurück, um loszufahren, und kollidierte dabei mit einem hinter dem Fahrzeug stehenden Pkw. Hierbei entstand kein hoher Schaden.

