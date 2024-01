Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.01.2024

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen am Dienstagmittag sitzt ein Beteiligter in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige, dessen Alter noch nicht abschließend feststeht, in seinem Zimmer mit einem 24-Jährigen in privater Angelegenheit in Streit geraten sein. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Verdächtige sein Gegenüber körperlich angegangen und ihn dabei auch mit einem scharfkantigen Gegenstand am Hals und im Gesicht verletzt haben. Als ein ebenfalls 24-Jähriger in die Situation eingreifen wollte, erlitt auch dieser Verletzungen in Form von oberflächlichen Schnittwunden und einer schwereren Stichverletzung. Beide wurden anschließend in der Sanitätsstation und später in einer Klinik ambulant behandelt. Zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der junge Mann am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen der Beamten dauern derweil an.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

