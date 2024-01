Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Polizei ermittelt nach Einbruch in Garage für Arbeitsmaterialien und Diebstahl an Gerätehaus

Wegen Einbruchs und Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Gammertingen, nachdem sich Kupferdiebe zwischen Freitag und Dienstag an einer Garage der Gemeinde in der Josef-Wiest-Straße sowie einem Gerätehaus am Stadion zu schaffen gemacht haben. Aus der Garage entwendeten die Täter mehrere Rollen Kupferkabel, am Gerätehaus montierten sie Regenfallrohre aus Kuper ab. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 auf dem Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Gammertingen

Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Europastraße wurde eine Beteiligte schwer verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 58.000 Euro. Gegen 7.45 Uhr geriet der 22 Jahre alte Fahrer eines Seat Cupra in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den Citroen einer entgegenkommenden 67-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten in der Folge ins Schleudern, der Citroen kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Während sich die 67-Jährige schwere Verletzungen zuzog und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, kam der Unfallverursacher offensichtlich mit lediglich leichteren Verletzungen davon. Auch er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Weil ein Alkoholvortest bei dem Unfallverursacher mit einen Wert von unter 0,5 Promille positiv anschlug, musste der 22-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Pfullendorf

Pkw gerät ins Rutschen und prallt gegen Gebäude

Auf insgesamt etwa 13.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr in der Metzgerstraße entstanden ist. Ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer geriet offensichtlich bei geringer Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte neben der Straße gegen ein Gebäude. Der Sachschaden am Haus wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mengen

Verkehrskontrolle

Die Fahrt eines 25-Jährigen fand am Dienstagabend bei einer Polizeikontrolle in der Reiserstraße ihr Ende. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten den Renault-Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei beim 25-Jährigen Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Der Autofahrer musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommt auf den Mann ein empfindliches Bußgeld zu. Zudem überprüfen die Polizisten derzeit, ob der 25-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entgegen seiner Angaben konnte er diese bislang nicht vorlegen. Gegebenenfalls erwartet den Renault-Lenker eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

