Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe mutwillig eingeschlagen -Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die Windschutzscheibe eines in der Eugenstraße geparkten Pkw eingeschlagen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Zeugen, die insbesondere im hinteren Bereich der Sackgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls hat das Polizeirevier Friedrichshafen nach einem Ladendiebstahl am Montagmittag in der Werastraße aufgenommen. Ein zunächst unbekannter Mann hatte Waren im Wert eines hohen zweistelligen Euro-Betrags in einem Lebensmittelmarkt in seinen Rucksack gepackt und das Geschäft verlassen wollen. Als ein Mitarbeiter den Mann nach der Kasse ansprach, stieß der Verdächtige einen Einkaufswagen gegen den Mitarbeiter und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen führten noch am selben Tag zu einem 41-Jährigen, der als Tatverdächtiger ausgemacht wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Citroen hinterlassen, der am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Stockerholzstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen, nachdem der Unbekannte anschließend offensichtlich einfach davongefahren ist. Möglicherweise kommt ein nicht näher bekannter weißer Kombi als Verursacherfahrzeug in Betracht, der beim Abstellen des Citroens neben dem Wagen geparkt hatte. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann soll sich entblößt haben

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Friedrichshafen aufgenommen, nachdem eine 83-Jährige angibt, am Montagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Beethovenstraße von einem Mann belästigt worden zu sein. Der etwa 20-30 Jahre alte Unbekannte soll sich plötzlich umgedreht und sich entblößt sowie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Er wird als etwa 180cm groß, kräftig, ohne Bart und mit kräftigen/buschigen Augenbrauen beschrieben. Getragen habe er bei seiner Tat eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Mütze und dunkle Jeans. Hinweise auf den Mann nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Eriskirch

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sachschaden und Verkehrsbehinderungen waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch ereignet hat. Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte ein Stauende offenbar zu spät und fuhr, mutmaßlich auch aufgrund des nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes, auf einen vorausfahrenden VW-Polo auf. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 16.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben den aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Neben der Polizei waren auch die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Markdorf

Im Ausnahmezustand hinterm Steuer - Zeugen gesucht

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Überlingen gegen eine 47-jährige Frau eingeleitet, die am Montagabend alkoholisiert mit ihrem Wagen unterwegs und dabei offenbar auch in einen Unfall verwickelt war. Bei der Kontrolle gegen 19.15 Uhr stellten die Polizisten erhebliche Beschädigungen und rote Lackantragungen an ihrem VW Golf fest, eine Atemalkoholmessung bei der Frau hinterm Steuer ergab rund vier Promille. Die Fahrerin musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihr zwei Blutproben entnommen wurden. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Weil sich die 47-Jährige in einem psychisch angeschlagenen Zustand befand, wurde sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Wo die Frau an einem Verkehrsunfall beteiligt war, konnte noch nicht geklärt werden und ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die auf die Fahrweise der Frau aufmerksam wurden oder Hinweise zur möglichen Unfallstelle geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell