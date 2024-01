Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Pkw gerät ins Rutschen - Totalschaden

Aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Montagabend ein 23 Jahre alter Autofahrer in der Hardtstraße ins Rutschen und von der Fahrbahn abgekommen. Der Audi kollidierte dabei mit einer Verkehrsinsel und einer Straßenlaterne, sodass sämtliche Airbags auslösten. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten selbständig aus dem Wagen aussteigen, lediglich der Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Audi dürfte einer ersten Schätzung zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden sein.

Sigmaringen

Autofahrerin kollidiert mit 14-jährigem Radfahrer - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem 14 Jahre alten Radfahrer an der Einmündung Mühlbergstraße/Schützenstraße sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach der Unfallbeteiligten und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die unbekannte Autofahrerin den Jungen beim Überqueren der Schützenstraße auf dem Radschutzstreifen und erfasste diesen mit der Fahrzeugfront. Der 14-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Pkw stieg demnach aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen, fuhr nach dem Gespräch jedoch davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und erbittet sich nun Hinweise auf die bislang unbekannte Autofahrerin, die mit einem weißen SUV mit Sigmaringer Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll. Sie wird als etwa 170 cm groß, 30-40 Jahre alt und mit langen blonden Haaren sowie einer Brille beschrieben.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen hat am Montagmittag zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rund 750 Euro Sachschaden an einem VW Passat angerichtet, der auf dem Krankenhausparkplatz in der Straße "Gänsbühl" abgestellt war. An dem Wagen entstanden großflächige Kratzer und Lackabtragungen, wobei der Verursacher davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

