Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Kind ohne Sicherung, Fahrer ohne Führerschein

Ohne jegliche weitere Sicherung und lediglich auf dem Schoß der Beifahrerin ist eine 2-Jährige in einem Auto gesessen, das Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagnachmittag in der Sigmaringer Straße bei einer Verkehrskontrolle stoppten. Die verantwortlichen Angehörigen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Unabhängig davon durften sie die Fahrt ohnehin nicht fortsetzen. Wie die weitere Kontrolle ergab, war der 39 Jahre alte Fahrer darüber hinaus nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Herdwangen-Schönach

Audi-Fahrerin verliert Kontrolle über ihren Wagen

Die Kontrolle über ihren Wagen hat am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine 19 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Oberndorf und Spießhof verloren. Wohl aufgrund von Glätte kam die junge Frau mit dem Wagen, an dem Sommerreifen montiert waren, in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 19-Jährige zog sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu und konnte nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden. Am Audi dürfte derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein.

Pfullendorf

Unbekannte steigen in Schule ein

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in eine Schule in der Aftholderberger Straße eingestiegen. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und hebelten im Inneren zumindest eine Türe auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten ledidglich einen zweistelligen Euro-Betrag und flüchteten im Anschluss. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Mitarbeiterin und Zeugen stellen Ladendieb - Haftbefehl offen

Eine Mitarbeiterin und drei Zeugen haben am Samstagnachmittag einen Ladendieb gestellt und vorläufig festgenommen. Der 60-Jährige, gegen den in anderer Sache bereits ein Haftbefehl bestand, sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein. In einem Baumarkt in der Platzstraße hatte am Samstag gegen 13.30 Uhr der Alarm der Warensicherung ausgelöst, woraufhin die Mitarbeiterin des Geschäfts den Verdächtigen ansprach. Dieser nahm seine Beine in die Hand, warf sein Diebesgut - Reinigungsmittel für Pkw und eine Geldbörse - weg und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beteiligten den Mann und verständigten die Polizei. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt, möglicherweise hatte er am selben Tag in anderen Geschäften weitere Diebstähle begangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell