Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Liebenau. Ein 29 Jahre alter Mazda-Fahrer war auf der Lindauer Straße unterwegs und erkannte am Ortseingang zu spät, dass der Vorausfahrende nach links in die Berger Halde abbiegen wollte und hierbei verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr er dem Opel des 65-Jährigen wuchtig auf. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.000 Euro, am Opel wird dieser auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Eine schwangere Mitfahrerin im Mazda wurde vom Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Markdorf

Mit vorausfahrendem Wagen kollidiert

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag kurz nach 10 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen Bermatingen und Markdorf entstand Sachschaden. Eine 30 Jahre alte Caddy-Fahrerin musste auf Höhe Wangen bremsen, weil ein Fußgänger am Überweg die Straße überquerte. Der nachfolgende Transporter-Lenker erkannte dies zu spät, woraufhin es zur wuchtigen Kollision kam. Während sich der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf etwa 10.000 Euro beläuft, wird dieser am VW-Caddy mit rund 1.500 Euro geringer geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Frickingen

Unfall fordert Sachschaden

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr sind auf der L 205 zwischen Frickingen und Lippertsreute zwei Autos zusammengestoßen. Ein 22 Jahre alter Golf-Fahrer wollte von Frickingen kommend nach links in Richtung L 200 fahren und übersah dabei den 81-Jährigen, der mit seinem Renault aus Lippertsreute nach rechts auf die L 200 abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die Autos, wobei insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Immenstaad

Hund von Pkw erfasst

Der Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw endete für einen Hund am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der B 31 im Bereich der Skateranlage bei Immenstaad tödlich. Der Vierbeiner sprang beim Öffnen des Kofferraums unvermittelt aus dem Wagen und auf die angrenzende Bundesstraße. Ein Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Tier, das den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ailingen / Oberlottenweiler

Zeugenaufruf nach Heuballen-Brand

Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerfläche am Abend des 4. Januar im Bereich Oberlottenweiler (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5685363 ) sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen. Den ersten Ermittlungen zufolge kann eine Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen werden. Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr auf den Feldwegen unterwegs waren und Verdächtiges beobachtet haben, nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Unter Anderem erhofft sich die Polizei Informationen zu einem motorisierten Zweirad oder Quad, das auf den Feldwegen zwischen Unterlottenweiler, Weilermühle und Ailingen unterwegs gewesen sein könnte.

