Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger angefahren

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr kam es in der Werastraße, Ecke Friedrichstraße zum Streifvorgang zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 41-jährige Fußgänger überquerte die Werastraße. Die 73-jährige Autofahrerin hatte an der Stopp-Stelle angehalten und fuhr mit ihrem VW Polo gerade los. Hierbei übersah sie den Fußgänger und streifte ihn. Der Mann kam zu Fall, da er mit seinem Bein am Radkasten hängen blieb. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell