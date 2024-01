Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg-Weißenau

Autolack zerkratzt

Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Freitag den Mercedes-Benz einer 23-jährigen Frau. Sie hatte ihr Auto in der Zeit von 06:15 - 15:00 Uhr auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte die Täterschaft den Lack des Pkw auf einer Länge von ca. 2 Metern und verursachte dadurch einen vorläufig geschätzten Sachschaden von 4 000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 bittet um Hinweise zu der Täterschaft.

Ravensburg

Auto in Tiefgarage zerkratzt

In der Tiefgarage Marienplatz zerkratzte bislang unbekannte Täterschaft einen dort abgestellten Audi Q5. Der 52-jährige Geschädigte hatten seinen Audi am Freitagabend in der Zeit von 20:15 - 23:45 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw stellte er nicht nur unerhebliche Kratzer im Lack fest. Wie hoch der entstandene Sachschaden am Audi ist, kann bislang nicht angegeben werden. Hinweise zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Tätliche Auseinandersetzung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr kam es in der Unterstadt zu einem tätlichen Angriff von drei bislang unbekannten Personen auf zwei 39 und 54 Jahre alte Männer. Vorausgegangen war nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit in einer Gaststätte. Nachdem die beiden Geschädigten die Gaststätte verlassen hatten, gingen ihnen die drei Männer nach. Im Laufe des andauernden Disputs sollen die drei Täter mit Fäusten und Fußtritten auf die Geschädigten so eingewirkt haben, dass die Geschädigten im Anschluss einer medizinischen Behandlung bedurften. Augenscheinlich erlitten die beiden Männer oberflächliche, leichtere Verletzungen. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Brand in einer Tiefgarage

Am Samstagvormittag, gegen 08:15 Uhr meldeten Anwohner dunklen Rauch, aus einer Tiefgarage unter einem Mehrfamilienhaus. Ersteintreffende Rettungskräfte bestätigten den mitgeteilten Sachverhalt in der Federburgstraße. Aus der nicht öffentlichen Tiefgarage unter dem zugehörigen Wohnhaus drang dunkler Rauch und Feuerschein durch das geschlossene Zufahrtstor nach draußen. Die insgesamt 14 Bewohner des Hauses konnten sich alle selbstständig und unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und nach weniger als einer Stunde gelöscht. Zum Betreten der Tiefgarage musste diese und das Wohnhaus zunächst ausgiebig belüftet werden. Den ersten Erkenntnissen nach, dürfte der Brand von einem, in der Tiefgarage abgestellten Pkw einer Bewohnerin ausgegangen sein. Es handelte sich hierbei um einen hochwertigen Sportwagen mit Verbrennungsmotor. Sowohl dieser Pkw, als auch der nebenstehende Mercedes der gleichen Bewohnerin wurden durch den Brand zerstört. Die sieben weiteren in der Garage geparkten Autos wurden durch die Rauch- und Rußentwicklung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach jetzigem Stand dürfte die Gebäudestatik durch das Feuer nicht wesentlich beeinträchtigt worden sein. Der entstandene Gebäude-, als auch Sachschaden an den Fahrzeugen kann bislang nicht näher beziffert werden. Die Wohnungen blieben durch das Feuer, den Rauch und den Ruß unbeschadet. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und 5 Rettungsdienstmitarbeiter:innen, sowie die Polizei mit 3 Streifen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Wangen im Allgäu - Leupolz

Brand eines Einfamilienhauses

Die zeitnahe Brandentdeckung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr dürfte am frühen Samstagmorgen, um 05:50 Uhr Schlimmeres verhindert haben. Ein Zeitungsausträger weckte nach Brandentdeckung die beiden 75 und 77 Jahre alten Bewohner, so dass sie ihr Einfamilienhaus unverletzt verlassen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen fing das Vordach im Obergeschosses Feuer. Auslösend könnte eine brennende Kerze auf einer hölzernen Fensterbank gewesen sein. Die verständigte Feuerwehr löschte das entstehende Feuer innerhalb weniger Minuten. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK waren mit beinahe 100 Personen und 16 Fahrzeugen vor Ort.

Bodnegg

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr kam eine 19-jährige Autofahrerin auf der B32 Fahrtrichtung Wangen aus bislang unklarer Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Bei Erkennen vom Gegenverkehr wich sie nach rechts aus, kam ins Bankett und geriet folgend ins Schleudern. Schlussendlich rutschte ihr Nissan Micra links neben der Fahrbahn einen Abhang hinunter und kam dort mit wirtschaftlichem Totalschaden zum Stillstand. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es auch aufgrund der guten Reaktion und eines sanften Ausweichens der entgegenkommenden Fahrzeuge nicht. Die junge Fahrerin verursachte Flurschaden an mehreren Nadelbäumen neben der Fahrbahn. Sie selber erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr barg den unfallbeschädigten Wagen. Der Sachschaden am Nissan wird auf 2 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn der B32 musste für die Rettungs- und Bergemaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

