Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Spielautomaten zertrümmert

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Kunde am Donnerstag gegen 11 Uhr in einer Spielothek in der Adelheidstraße randaliert hat. Zeugenangaben zufolge soll er in Rage geraten sein, als er kein "Gratis-Spiel" bekommen hatte, griff in der Folge zu einem Feuerlöscher und zertrümmerte die Displays zweier Spielautomaten bevor er flüchtete. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Den Tatverdächtigen, dessen Identität noch Gegenstand der Ermittlungen ist, erwartet eine Anzeige.

Friedrichshafen

Auto gestreift und davongefahren

Ein unbekannter Nissan-Fahrer hat am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Charlottenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen gestreift und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Nach dem Streifvorgang soll der Fahrer angehalten und seine beim Unfall abgebrochene Seitenspiegelkappe aufgehoben haben. Anschließend stieg er jedoch wieder ein, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Dabei hinterließ er am Citroen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Zeugenangaben zufolge soll der Mann mit einem Nissan Note, Baujahr zwischen 2009 und 2013, mit ukrainischer Zulassung unterwegs gewesen sein. Hinweise zum flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 16-jährige Motorradfahrerin zugezogen, als sie am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Steinbeisstraße in einen Unfall verwickelt war. Ein gleichalter Motorroller-Lenker fuhr vom Parkplatz der Berufsschule auf die Straße ein und missachtetet dabei die Vorfahrt der Zweiradfahrerin. Diese wich aus, verlor in der Folge die Kontrolle und schleuderte nach einem Sturz mit ihrem Leichtkraftrad über die Fahrbahn. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Ein Rettungsdienst brachte die Jugendliche zur Versorgung in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Überlingen

Ladung fällt von Ladefläche - Unfall

Mangelnde Ladungssicherung war die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Nußdorf. Von der Ladefläche eines Lastwagens waren Styroporplatten auf die Straße gefallen, die gegen einen nachfolgenden Mercedes-Sprinter fielen und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro anrichteten. Der 42-jährige Lastwagenfahrer musste bei der polizeilichen Unfallaufnahme ein Bußgeld entrichten.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall - beteiligter Lastwagenfahrer flüchtet

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen zu einem unbekannten Lastwagenfahrer. Ein 61 Jahre alter Toyota-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste aufgrund eines Sattelzugs stark abbremsen, der ihm in einem mit Warnbarken getrennten Bereich auf seiner Spur entgegenkam. Ein nachfolgender 55 Jahre alter Daimler-Lenker erkannte die Gefahr zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Der Lastwagenfahrer zog derweil auf seine Spur zurück und suchte das Weite. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 5.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell