Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Bild-Infos

Download

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße ist am Mittwoch kurz vor 16 Uhr ein 63-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer erkannte zu spät, dass der 63-Jährige am Einfädelungsstreifen Richtung B 30 mit seinem Peugeot verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Dabei zog sich der 63-Jährige eine leichte Verletzung am Kopf zu, die vor Ort nicht medizinisch versorgt werden musste. Der Skoda, an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Peugeot wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Weingarten

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, einen BMW touchiert, der in der Kolpingstraße abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ an der linken Fahrzeugfront einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro und fuhr nach der Kollision weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Weingarten

Polizei sucht nach Fund von Leichtkraftrad dessen Besitzer

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben Mitte Dezember im Bereich der Fachhochschule ein teilweise restauriertes Leichtkraftrad des Herstellers Herkules gefunden. Da die Ermittler bislang keinen Besitzer ausfindig machen konnten und nicht ausschließen können, dass das Zweirad gestohlen sein könnte, bitten sie nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Wo ist das Leichtkraftrad (siehe Lichtbild) abhandengekommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizisten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Mann erleidet bei Auseinandersetzung Schnittverletzung

Nachdem ein 41 Jahre alter Mann am Montagnachmittag in einer Asylbewerberunterkunft in der Schützenstraße von Mitbewohnern angegriffen und verletzt wurde, ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 13.30 Uhr zwei 24- und 29-jährige Mitbewohner im Rahmen eines Streits mit Messern, einer Holzlatte und Pfefferspray auf den 41-Jährigen losgegangen sein. Dieser erlitt unter anderem Schnittverletzungen und konnte aus dem Gebäude flüchten. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, die die beiden Täter vorläufig festnehmen konnte. Dabei fanden die Beamten im Zimmer des 24-Jährigen Betäubungsmittel, das sie beschlagnahmten. Er hat nun darüber hinaus mit einer Strafanzeige wegen Drogenbesitzes zu rechnen. Das 41 Jahre alte Opfer wurde in einer Klinik ambulant behandelt.

Wangen

Polizei misst Geschwindigkeit auf A 96

Ernüchternd verlief eine Geschwindigkeitsmessung, die Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstagnachmittag auf der A 96 beim Herfatzer Tunnel durchgeführt haben. Knapp 350 Verkehrsteilnehmer waren im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr auf dem auf 100 km/h beschränkten Streckenabschnitt deutlich zu schnell unterwegs. Ihnen droht nun ein Bußgeld. Auf 20 Autofahrer kommt sogar ein Fahrverbot zu, der unrühmliche Spitzenreiter brachte es laut Messung auf 169 km/h.

Leutkirch

Mann erstattet Anzeige und wird selbst angezeigt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 22-Jähriger rechnen, der am Donnerstag eine Anzeige auf dem Polizeirevier Leutkirch erstattet hat. Der Mann gab an, dass es beim Kauf von Drogen zum Streit mit dem Verkäufer gekommen sei und dieser nun das Mobiltelefon des 22-Jährigen beschädigt habe. Da der alkoholisierte 22-Jährige Drogen im Straßenwert von über 100 Euro bei sich hatte und diese den Beamten zeigte, wird er nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Betäubungsmittel beschlagnahmten die Ermittler. Die Ermittlungen bezüglich des beschädigten Mobiltelefons dauern indes an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell