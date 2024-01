Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bushaltestellenschild zerstört

Vandalen haben mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Verglasung eines Busfahrplans an einer Haltestelle in der Ailinger Straße beim Karl-Olga-Haus zerstört und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Vandalen richten Sachschaden an

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag im Bereich der Ludwig-Dürr-Schule in der Waggershauser Straße Sachschaden angerichtet. Sie beschmierten eine Tischtennisplatte sowie mehrere Gebäudetüren und Säulen mit Schriftzügen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch zwischen 7.15 Uhr und 12.45 Uhr an einem Seat angerichtet, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Klausenburger Straße abgestellt war. Nach dem missglückten Ein- oder Ausparkmanöver setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um Hinweise.

Langenargen

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Amthausstraße ermittelt der Polizeiposten Langenargen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW an der linken Hecksstoßstange gestreift und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Salem

In Gegenverkehr gerutscht

Ein Fahrfehler bei winterlichen Straßenbedingungen dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, bei dem am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der St.-Antonius-Straße insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 20 Jahre alter BMW-Lenker fuhr bergab in Richtung der abknickenden Vorfahrtsstraße, als das Heck seines Wagens auf schneebedeckter Straße ausbrach. In der Folge prallte das Heck in den entgegenkommenden VW-Bus einer 33-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Polizei kontrolliert Senior hinterm Steuer

Polizisten des Polizeireviers Überlingen haben am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr einen 87-jährigen Autofahrer kontrolliert, der unsicher unterwegs und mutmaßlich auch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein Zeuge war auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen auf die auffällige Fahrweise des Seniors und dessen beschädigten Wagen aufmerksam geworden, versuchte diesen mehrfach zum Anhalten zu bewegen und kontaktierte die Polizei. In der Kontrolle durch die Polizei ergab sich schnell der Verdacht, dass der 87-Jährige aufgrund seines Zustandes nicht mehr in der Lage dazu war, seinen Pkw sicher zu führen. Darüber hinaus wies sein BMW an der rechten Fahrzeugseite erhebliche Unfallspuren auf, deren Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Wo der Senior in einen Verkehrsunfall verwickelt war, konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen jedoch noch nicht herausgefunden werden. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihm droht nun eine Strafanzeige. Etwaige Unfallzeugen oder Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

