Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr in der Spaltensteiner Straße ermittelt der Polizeiposten Immenstaad und sucht Zeugen. Ein Unbekannter fuhr von der Kapitän-Wagner-Straße kommend, streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter und suchte im Anschluss das Weite. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden bei Brand in Tiefgarage

Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Dornierstraße in Fischbach rückten am Dienstagabend gegen 22 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Pkw in der Tiefgarage Feuer gefangen, woraufhin dieser in Vollbrand geriet und sich die Flammen auch auf einen Roller ausbreiteten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die betroffenen Wohnhäuser evakuiert werden, zwei Personen wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Garage sowie 17 weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze und den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem der Brand von der Feuerwehr gelöscht worden war, konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeiposten Immenstaad geführt. Aktuell wird eine fahrlässige Brandstiftung durch einen Jugendlichen beim Umgang mit Treibstoff in einem Pkw nicht ausgeschlossen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Unfall im Kreuzungsbereich

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Colsmanstraße. Eine 32-jährige VW-Fahrerin hielt, von Jettenhausen kommend, an der Kreuzung zur Straße "Zum Sportpark" zunächst an der roten Ampel und fuhr im Anschluss verbotenerweise in den Kreuzungsbereich ein. Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer, der bei Grün von der Bundesstraße nach rechts auf die Colsmanstraße fahren wollte, kollidierte in der Folge mit dem VW. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9.15 Uhr und 14.15 Uhr in der Schubertstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Seat touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Ermittler des Polizeipostens Langenargen schließen nicht aus, dass der Unfallverursacher mit einem Lastwagen unterwegs gewesen sein könnte und nehmen Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Wuchtig auf den Vorausfahrenden aufgefahren ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 27-jähriger Mazda-Lenker in der Seestraße. Er hatte zu spät erkannt, dass der 69-jährige Skoda-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt halten musste, woraufhin es zum Unfall kam. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Überlingen

Unfall mit vier beteiligten Pkw

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Carl-Benz-Weg. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und streifte drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. An den drei Wagen der Hersteller Mercedes, Nissan und Toyota sowie an dem BMW der Verursacherin wird der Sachschaden auf insgesamt 60.000 Euro geschätzt. Der Pkw der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Glück im Unglück hatte eine 38-jährige Autofahrerin, als sie am Mittwochmorgen bei schneebedeckter Fahrbahn auf der K 7782 verunfallt ist. Sie war mit ihrem Opel von Ahausen kommend in Richtung Grasbeuren unterwegs, kam in einer leichten Kurve ins Rutschen und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie einen Wassergraben durchfahren hatte, blieb sie hinter einer Böschung stehen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt, ihr Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell