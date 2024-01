Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Lkw streift mit Seitenspiegel Gegenverkehr - Unfallflucht

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ist ein Lkw-Fahrer am Dienstagvormittag gegen 7.15 Uhr einfach davongefahren, nachdem er mit dem Spiegel seines Fahrzeugs auf der L 253 den Spiegel eines entgegenkommenden Pkw gestreift hat. Die Polizei sucht zu dem Verkehrsunfall, der sich zwischen Inneringen und Feldhausen ereignet hat, Zeugen und bittet diese sowie Personen, die Angaben zu dem größeren Lkw mit weißer oder grauer Lackierung machen können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert.

Herbertingen

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, überschlägt sich und prallt gegen Bäume

Die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat ein 42 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der L 282 zwischen Kanzach und Marbach. Der Ssangyong geriet daraufhin ins Schleudern, überschlug sich neben der Fahrbahn und prallte gegen mehrere Bäume. Der 42-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon, er konnte sich selbst aus dem Wagen durch eine Seitenscheibe befreien. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil die eingesetzten Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrnahmen, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ob sich der Verdacht bestätigt, wird das noch ausstehende Untersuchungsergebnis zeigen. Um den Unfallwagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell