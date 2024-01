Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Beim Abbiegen Vorrang missachtet - eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße ereignet hat. Eine 19-jährige VW-Fahrerin wollte nach links in die Waldseer Straße abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines 44-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 20-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge.

Baienfurt

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 32 auf Höhe der Auffahrt zur B 30 "Weingarten" sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 23-jährige Seat-Lenkerin war kurz nach 7 Uhr von Staig in Richtung Weingarten unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 21-Jährige mit ihrem Citroen an der dortigen Ampel abbremste. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro entstand, wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Während der Unfallaufnahme war die B 32 einseitig gesperrt.

Eichstegen

Fahrzeug gerät nach Unfall in Brand

Ein Ford ist nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 13 Uhr in der Hauptstraße in Brand geraten. Der 38 Jahre alte Fahrer des Wagens war von Ostrach kommend in Richtung Altshausen unterwegs und kam am Ortseingang von Eichstegen mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Ford zunächst gegen einen Verkehrsspiegel und kam an einem Baum zum Stillstand. Der 38-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nicht verletzt. Der Ford fing in der Folge Feuer und brannte aus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Fahrzeug kommt von glatter Fahrbahn ab und überschlägt sich

Offenbar unverletzt blieben die beiden Insassen eines Ford, der sich bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 7 Uhr überschlagen hat. Der 19 Jahre alte Lenker des Wagens war auf der Kreisstraße von Reute in Richtung Enzisreute unterwegs und kam in einer Kurve von der eisglatten Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen und dessen 16-jährigen Beifahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Isny

Kind von Pkw erfasst

Einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein 11 Jahre alter Junge, als er am Dienstag gegen 7 Uhr im Achener Weg von einem Pkw angefahren wurde. Der Bub überquerte die Straße und rutschte in der Folge zwischen der Grünfläche und dem Gehweg aus, woraufhin er von einer vorbeifahrenden BMW-Fahrerin touchiert wurde. Der 11-Jährige prallte gegen den Wagen und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Am BMW entstand indes kein Sachschaden.

Kißlegg

Lkw-Spiegel streifen sich - Polizei sucht Beteiligten

Nach einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 17.15 Uhr und 17.25 Uhr auf der L 265 bei Kißlegg sucht das Polizeirevier Wangen den Fahrer eines roten Lkw, der zum Unfallzeitpunkt mit Abrollcontainern beladen war. Dessen Außenspiegel sowie der Außenspiegel eines 41-jährigen Lkw-Fahrers streiften sich auf Höhe der Grastrocknung. Während der 41-Jährige anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

