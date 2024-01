Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Kupferdach an Bushaltestellenhäuschen abmontiert und gestohlen

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen Freitag, dem 22.12.2023, und Donnerstag, dem 04.01.2024, das Kupferdach eines Bushaltestellenhäuschens an der B 313 abmontiert und gestohlen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Bad Saulgau

Autofahrerin prallt gegen Gartenmauer

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr eine 52 Jahre alte Opelfahrerin in der Dürnauer Straße alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Gartenmauer geprallt. Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Sachschaden am Pkw auf rund 5.000 Euro beziffert wird, dürfte sich dieser an der Gartenmauer auf rund 2.000 Euro belaufen.

Pfullendorf

Pkw prallt in Gegenverkehr, eine Person leicht verletzt

Mit dem Gegenverkehr kollidiert ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ein 20 Jahre alter Autofahrer auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Gaisweiler. Er hatte bei witterungsbedingt glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war dabei ins Schleudern geraten. In der Folge prallte er in den Pkw eines Entgegenkommenden, wobei sich lediglich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell